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Нападающий «Флориды» Ткачак пропустил тренировку команды перед пятым матчем финала Кубка Стэнли

Участие хоккеиста в матче под вопросом.
13 июня 2023 22:47
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачак пропустил тренировку команды перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».

По сообщению, размещенному на официальном сайте Национальной хоккейной лиги, Ткачак получил травму в четвертом матче и пропустил большую часть третьего периода.

«Обновление по статусу игрока будет перед матчем. У нас опциональный подход к участию в тренировках, о самом главном вы узнаете в день матча», - отметил главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Счет в финальной серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятая игра состоится в ночь на 14 июня.

источник: NHL (НХЛ)
Нападающий «Флориды» Ткачак пропустил тренировку команды перед пятым матчем финала Кубка Стэнли
Участие хоккеиста в матче под вопросом.
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