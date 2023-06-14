«Вегас» впервые завоевал Кубок Стэнли, разгромив «Флориду» в пятом матче финальной серии

«Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли, одержав победу в пятом матче финальной серии плей-офф с «Флоридой».
Игра завершилась победой »Голден Найтс» со счетом 9:3.
В составе «рыцарей» хет-трик оформил Марк Стоун (12, 38 и 55-я минуты). По шайбе забросили Николас Хаг (14), Алек Мартинес (31), Райлли Смит (33), Майкл Амадио (40) и Николя Руа (59). Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев забил гол на 49-й минуте.
У «Флориды» отличились Аарон Экблад (23), Сэм Райнхарт (49) и Сэм Беннетт (52). Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 30.
Таким образом, «Вегас» впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
НХЛ
Кубок Стэнли. Финал. 5-й матч
«Вегас» - «Флорида» - 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)
1:0 – 11 Стоун
2:0 – 13 Хаг (Маршессо, Айкел)
2:1 – 22 Экблад (Казинс)
3:1 – 30 Мартинес (Пьетранжело, Айкел)
4:1 – 32 Смит (Теодор, Карлссон)
5:1 – 37 Стоун (Стивенсон, Хауден)
6:1 – 40 Амадио (Смит)
7:1 – 48 Барбашев (Теодор, Айкел)
7:2 – 48 Райнхарт (Монтур, Беннетт)
7:3 – 51 Беннетт (Райнхарт, Форслинг)
8:3 – 54 Стоун
9:3 – 59 Руа (Макнэбб, Теодор)
Вратари: Хилл 32/35 – Бобровский 22/30.