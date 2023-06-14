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«Вегас» впервые завоевал Кубок Стэнли, разгромив «Флориду» в пятом матче финальной серии

Клуб «Голден Найтс» был создан в 2017 году.
14 июня 2023 08:14
автор: Александр Поволоцкий

«Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли, одержав победу в пятом матче финальной серии плей-офф с «Флоридой».

Игра завершилась победой »Голден Найтс» со счетом 9:3.

В составе «рыцарей» хет-трик оформил Марк Стоун (12, 38 и 55-я минуты). По шайбе забросили Николас Хаг (14), Алек Мартинес (31), Райлли Смит (33), Майкл Амадио (40) и Николя Руа (59). Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев забил гол на 49-й минуте.

У «Флориды» отличились Аарон Экблад (23), Сэм Райнхарт (49) и Сэм Беннетт (52). Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 30.

Таким образом, «Вегас» впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ

Кубок Стэнли. Финал. 5-й матч

«Вегас» - «Флорида» - 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)

1:0 – 11 Стоун

2:0 – 13 Хаг (Маршессо, Айкел)

2:1 – 22 Экблад (Казинс)

3:1 – 30 Мартинес (Пьетранжело, Айкел)

4:1 – 32 Смит (Теодор, Карлссон)

5:1 – 37 Стоун (Стивенсон, Хауден)

6:1 – 40 Амадио (Смит)

7:1 – 48 Барбашев (Теодор, Айкел)

7:2 – 48 Райнхарт (Монтур, Беннетт)

7:3 – 51 Беннетт (Райнхарт, Форслинг)

8:3 – 54 Стоун

9:3 – 59 Руа (Макнэбб, Теодор)

Вратари: Хилл 32/35 – Бобровский 22/30.

источник: «Советский спорт»
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