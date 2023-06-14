Барбашев во второй раз в карьере завоевал Кубок Стэнли

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, что «Голден Найтс» в пяти матчах финала плей-офф НХЛ были сильнее «Флориды». Последняя игра завершилась со счетом 9:3 в пользу рыцарей.

Барбашев отметился в пятой игре заброшенной шайбой.

Таким образом, 27-летний хоккеист стал двукратны обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2018/19 Иван выигрывал трофей в составе «Сент-Луиса».

Барбашев стал 15-м российским игроком, кому удалось завоевать Кубок Стэнли более одного раза.