Восьмой сезон кряду обладателем Кубка Стэнли становится хоккеист из России

В ночь на 14 июня в финальной серии Кубка Стэнли состоялась пятая игра между «Вегасом» и «Флоридой». Победу одержали «Голден Найтс» со счетом 9:3 и впервые в своей истории завоевали трофей.

Отметим, что в составе команды выступает российский нападающий Иван Барбашев. Таким образом, восьмой сезон кряду обладателем титула становится хотя бы один хоккеист из России.

Напомним, в сезонах-2015/16 и 2016/17 дважды Кубок Стэнли брал «Питтсбург», в составе которого выступает Евгений Малкин. Затем обладателем трофея стал «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым.

Сезон-2018/19 в НХЛ завершился победой «Сент-Луиса». За команду выступали Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Два последующих Кубка Стэнли завоевала «Тампа-Бэй» с Андреем Василевским, Никитой Кучеровым и Михаилом Сергачевым. При этом в сезоне-2019/20 за «Лайтнинг» играл еще один россиянин – Александр Волков.

В предыдущем сезоне Валерий Ничушкин помог «Колорадо» выиграть титул.