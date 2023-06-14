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Бобровский отреагировал на поражение «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Голкипер впервые играл в решающей серии плей-офф.
Бобровский отреагировал на поражение «Флориды» в финале Кубка Стэнли
14 июня 2023 08:39
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: NHL

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение команды в финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Напомним, что в пятом матче «Голден Найтс» выиграли со счетом 9:3. «Вегас» впервые в истории клуба завоевал Кубок Стэнли.

«Это все равно большой шаг для клуба. Не только потому что много научились за последние два месяца, но и потому, как игроки стали близки. Мы вместе выигрывали и вместе проигрывали. Горд за моих ребят, они бились до самого конца», — цитирует Бобровский пресс-служба НХЛ.

Отметим, что «Пантерз» вышли в плей-офф, заняв лишь восьмое место в Восточной конференции.

источник: NHL (НХЛ)
Бобровский отреагировал на поражение «Флориды» в финале Кубка Стэнли
Бобровский отреагировал на поражение «Флориды» в финале Кубка Стэнли
Голкипер впервые играл в решающей серии плей-офф.
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