Бобровский отреагировал на поражение «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение команды в финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Напомним, что в пятом матче «Голден Найтс» выиграли со счетом 9:3. «Вегас» впервые в истории клуба завоевал Кубок Стэнли.

«Это все равно большой шаг для клуба. Не только потому что много научились за последние два месяца, но и потому, как игроки стали близки. Мы вместе выигрывали и вместе проигрывали. Горд за моих ребят, они бились до самого конца», — цитирует Бобровский пресс-служба НХЛ.

Отметим, что «Пантерз» вышли в плей-офф, заняв лишь восьмое место в Восточной конференции.