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Форвард «Вегаса» Маршессо признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2022/23

Канадец повторил достижение Уэйна Гретцки.
Форвард «Вегаса» Маршессо признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2022/23
14 июня 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: NHL

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

Отметим, что приз вручается лучшему игроку плей-офф НХЛ. «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, обыграв в пяти матчах «Флориду» (4-1).

Добавим, что 32-летний Маршессо набрал 25 (13+12) очков в 22 матчах. Канадец стал вторым бомбардиром минувшего Кубка Стэнли и разделил звание лучшего снайпера с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем.

Маршессо стал первым незадрафтованным игроком после Уэйна Гретцки, который получил «Конн Смайт Трофи».

источник: «Советский спорт»
Форвард «Вегаса» Маршессо признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2022/23
Форвард «Вегаса» Маршессо признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2022/23
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