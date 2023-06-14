Форвард «Вегаса» Маршессо признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2022/23

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

Отметим, что приз вручается лучшему игроку плей-офф НХЛ. «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, обыграв в пяти матчах «Флориду» (4-1).

Добавим, что 32-летний Маршессо набрал 25 (13+12) очков в 22 матчах. Канадец стал вторым бомбардиром минувшего Кубка Стэнли и разделил звание лучшего снайпера с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем.

Маршессо стал первым незадрафтованным игроком после Уэйна Гретцки, который получил «Конн Смайт Трофи».