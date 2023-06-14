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Николишин считает, что Мичков испортил себе репутацию перед драфтом НХЛ

Церемония выбора хоккеистов пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле.
14 июня 2023 09:44
автор: Александр Поволоцкий

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин высказался относительно поведения нападающего СКА Матвея Мичкова.

Ожидается, что 18-летний хоккеист на драфте НХЛ будет выбран в числе первых десяти игроков.

«По мастерству лично для меня Мичков – первый или второй выбор. Но по характеру, по отношению к партнерам по команде, тренерскому штабу, менеджменту и болельщикам... В моих глазах сейчас этот упал очень низко. Да и не только в моих в глазах, но и у всех скаутов, всех менеджеров. Подобного неуважения в жизни не видел к другим людям», — заявил Николишин в эфире YouTube-канала «Скользкий лед».

В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи», в составе которого набрал 20 (11+9) очков в 27 матчах.

источник: «Советский спорт»
Николишин считает, что Мичков испортил себе репутацию перед драфтом НХЛ
Церемония выбора хоккеистов пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле.
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