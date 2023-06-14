«Наши ребята каждый вечер выкладывались по полной». Капитан «Флориды» Барков - о финале Кубка Стэнли

Финский нападающий «Флориды» Александр Барков поделился эмоциями поражением от «Вегаса» в финале Кубка Стэнли с «Вегасом».

Напомним, что серия завершилась в пятом матче. «Пантерз» уступили в гостях со счетом 3:9.

«Наши ребята каждый вечер выкладывались по полной. Сейчас это тяжело, но я точно запомню это на всю оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда я выхожу на лёд, будь то тренировка или игра, я буду вспомнить этих ребят. Это было чертовски крутое путешествие», — приводит пресс-служба «Флорида» слова Баркова.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Флорида» финишировала на восьмом месте в таблице Восточной конференции.