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«Наши ребята каждый вечер выкладывались по полной». Капитан «Флориды» Барков - о финале Кубка Стэнли

Серия завершилась поражением «Пантерз».
14 июня 2023 10:31
автор: Александр Поволоцкий

Финский нападающий «Флориды» Александр Барков поделился эмоциями поражением от «Вегаса» в финале Кубка Стэнли с «Вегасом».

Напомним, что серия завершилась в пятом матче. «Пантерз» уступили в гостях со счетом 3:9.

«Наши ребята каждый вечер выкладывались по полной. Сейчас это тяжело, но я точно запомню это на всю оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда я выхожу на лёд, будь то тренировка или игра, я буду вспомнить этих ребят. Это было чертовски крутое путешествие», — приводит пресс-служба «Флорида» слова Баркова.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Флорида» финишировала на восьмом месте в таблице Восточной конференции.

источник: ХК «Флорида Пантерз»
«Наши ребята каждый вечер выкладывались по полной». Капитан «Флориды» Барков - о финале Кубка Стэнли
Серия завершилась поражением «Пантерз».
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