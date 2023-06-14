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Алексей Терещенко: Бобровский был достоин Кубка Стэнли и звания самого ценного игрока плей-офф

Голкипер отразил более 600 бросков.
14 июня 2023 11:48
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил игру российского вратаря «Флориды» Сергей Бобровский в минувшем розыгрыше плей-офф.

Напомним, что «Пантерз» уступили в решающем противостоянии «Вегасу» в пяти матчах.

«Я симпатизировал «Флориде» — с восьмого места дойти до финала… Сергей Бобровский был достоин звания MVP и Кубка Стэнли. Но «Вегас» оказался командой посильнее», - цитирует Терещенко «Чемпионат».

Добавим, что в плей-офф Бобровский провел 19 матчей. Сергей одержал 12 побед (лучший показатель среди всех вратарей), отражая 91,5% бросков.

источник: Чемпионат.com
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