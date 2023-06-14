Пресс-служба IIHF поздравила «Вегас» с победой в Кубке Стэнли, проигнорировав Ивана Барбашева (фото)

Сегодня, 14 июня, «Вегас» разгромил «Флориду» (9:3) и выиграл финальную серию плей-офф НХЛ. Таким образом, «Голден Найтс» впервые в истории завоевали Кубок Стэнли.

Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) поздравила команду с этим достижением, выложив постер с изображением хоккеистов «Вегаса».

Примечательно, что на нем не оказалось российского форварда Ивана Барбашева, который набрал 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф. К примеру, Теодор Блюгерс, попавший на постер, набрал всего 2 (1+1) очка в 6 матчах.

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Добавим, что Иван Барбашев второй раз за карьеру выиграл Кубок Стэнли: ранее он завоевал этот трофей в составе «Сент-Луиса».