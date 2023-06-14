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«Спартак» подписал контракт с нападающим Галимовым

Хоккеист уже выступал за красно-белых.
14 июня 2023 15:18
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом Анселем Галимовым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года. Галимов уже выступал за «Спартак» в сезоне-2019/20.

Последние два чемпионата Ансель выступал за «Нефтехимик» из Нижнекамска.Минувший сезон стал самым результативным в карьере крайнего форварда.

Галимов провел 67 матчей в регулярном чемпионате, набрав 27 (13+14). Еще 2 (2+0) очка нападающий записал себе в актив в шести матчах плей‑офф.

источник: ХК «Спартак»
«Спартак» подписал контракт с нападающим Галимовым
Хоккеист уже выступал за красно-белых.
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