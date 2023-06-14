Барбашев стал четвертым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли с двумя командами

Нападающий Иван Барбашев завоевал Кубок Стэнли с двумя разными командами.

В 2019 году уроженец Москвы совершил триумф вместе с «Сент-Луисом», а в текущем сезоне помог победить в плей-офф НХЛ «Вегасу».

До этого только трем хоккеистам из России удавалось взять трофей с двумя командами: Сергею Зубову (в составе «Рейнджерс» в 1994-м и «Далласа» в 1999-м), Сергею Немчинову («Рейнджерс» в 1994-м и «Нью-Джерси» в 2000-м) и Олегу Твердовскому («Нью-Джерси» в 2003-м и «Каролина» в 2006-м).

Добавим, что Барбашев стал 15-м российским игроком, кому удалось завоевать Кубок Стэнли более одного раза.

Напомним, что «Голден Найтс» в пяти матчах финала плей-офф НХЛ были сильнее «Флориды». Последняя игра завершилась со счетом 9:3 в пользу «рыцарей».