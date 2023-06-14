Стала известна зарплата Лавиолетта в «Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт, возглавивший «Нью-Йорк Рейнджерс», будет получать по своему соглашению 4,6 миллиона евро в год.

Об этом сообщил инсайдер Питер Лебрюн.

в минувшем сезоне Лавиолетт возглавлял «Вашингтон».

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» по итогам минувшего сезона Национальной хоккейной лиги уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах — 3-4.

Лавиолетт покинул столичный клуб после неудачного сезона - «Кэпиталз» не смогли выйти в плей-офф НХЛ.