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Стала известна зарплата Лавиолетта в «Рейнджерс»

Специалист сменил Жерара Галлана.
14 июня 2023 19:34
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт, возглавивший «Нью-Йорк Рейнджерс», будет получать по своему соглашению 4,6 миллиона евро в год.

Об этом сообщил инсайдер Питер Лебрюн.

в минувшем сезоне Лавиолетт возглавлял «Вашингтон».

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» по итогам минувшего сезона Национальной хоккейной лиги уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах — 3-4.

Лавиолетт покинул столичный клуб после неудачного сезона - «Кэпиталз» не смогли выйти в плей-офф НХЛ.

источник: «Советский спорт»
Стала известна зарплата Лавиолетта в «Рейнджерс»
Специалист сменил Жерара Галлана.
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