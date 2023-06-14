Контракт находящегося в армии Федотова с «Филадельфией» будет действителен в сезоне-2023/2024

Контракт российского голкипера Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действовать в следующем сезона Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Напомним, что летом 2022 года голкипер перебрался из ЦСКА в американскую «Филадельфию», но затем был призван в российскую армию для прохождения срочной службы. После этого его контракт с клубом НХЛ был заморожен.

В июле игрока задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Сейчас он проходит срочную службу.