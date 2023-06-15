Чемпион России Тарасов ушел из жизни в возрасте 44 лет

В среду, 14 июня, в Хабаровске скоропостижно скончался хоккеист Дмитрий Тарасов.

О смерти бывшего капитана «Амур» сообщила пресс‑служба клуба. Причина смерти хоккеиста не называется. Тарасов занимает первое место по количеству проведенных матчей за российскую историю команды.

Отметим, что за «Амур» Дмитрий выступал с 1997 по 2006 годы и с 2011-го по 2016-й.

Кроме того, Тарасов выступал за московские «Динамо» и «Спартак», «Сибирь», а в составе «Салавата Юлаева» стал победителем последнего розыгрыша Суперлиги в сезоне-2007/08.