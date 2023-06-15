ФХР обсудит на тренерском совете возможное участие «России 25» на Кубке Первого канала

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался относительно участия команды на Кубке Первого канала-2023.

Напомним, что подопечные 42-летнего специалиста провели серию из восьми игр со сборной Беларуси в различных городах страны.

«Возможно ли, что сборная «Россия 25» примет участие в Кубке Первого канала? Нужно сказать, что мы очень удивлены тем, как нас встречали во всех городах. Всё возможно, участие сборной «Россия 25» возможно в любых турнирах, мы это обсудим ещё обязательно с Федерацией хоккея России», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

Добавим, что в декабре прошлого года победителем турнира стала сборная Беларуси.