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Фетисов: у клубов в КХЛ должны быть равные возможности, как в НХЛ

Сезон в Национальной хоккейной лиге завершился 14 июня.
15 июня 2023 10:49
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об итогах плей-офф НХЛ.

Напомним, что Кубок Стэнли завоевал «Вегас», обыгравший в пяти матчах «Флориду». «Голден Найтс» был создан в 2017 году.

«Феноменально, что команда на шестой год выигрывает Кубок Стэнли. Это к тому, что равные возможности дают шанс победить в сильнейшем хоккейном соревновании планеты Земля. Без клубов олигархов. В ситуации, в которой находимся мы, этот принцип должен быть основополагающим. У всех клубов в КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ», — приводят «Известия» слова Фетисова.

Отметим, что «Вегас» лишь один раз не попали в плей-офф после создания клуба.

источник: «Известия»
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