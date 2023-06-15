Команда «Бизнес» стала победителем хоккейного турнира на Спортивных играх ПМЭФ-2023

В рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума состоялся турнир по хоккею «Лига Ставок. Кубок Росконгресса».

Победу в соревнованиях одержала команда бизнесменов, обыгравшая в финале политиков со счетом 7:5. Самым результативным звеном у победителей стала тройка вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, председателя правления футбольного «Зенита» Александра Медведева и управляющего партнера сегмента Digital ESG Группы компаний IBS Натальи Починок.

Добавим, что бронзовые медали турнира завоевал спортивно-делового клуба «Чемпион», одолевший команду Администрации Санкт-Петербурга в матче за третье место со счетом 6:3.

В турнире «Лига Ставок. Кубок Росконгресса» приняли участие трое руководителей регионов России: губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Также в соревнованиях поучаствовали двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и бывшие футболисты сборной России, а именно Александр Мостовой, Роман Широков и Юрий Жирков.

По окончании турнира, лучшему игроку соревнований Александру Медведеву был вручен LADA Niva Travel KHL. Функционер пообещал передать транспортное средство в один из детских домов.

«Советский спорт» является партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023, которые объединяют соревнования по 18 видам спорта.