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Фетисов заявил, что Овечкина есть политический потенциал

Майка Putin Team не даст соврать.
15 июня 2023 12:55
автор: Максим Скороходов

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина стать политиком после завершения карьеры.

«Политических заявлений у Овечкина достаточно, и он их делает последовательно, хотя в мире сейчас совсем непростая история. Это большая честь, на самом деле. Такое мало кто себе может позволить. Особенно когда ты ходишь в майке Putin Team и у тебя фотография с президентом на аватарке в соцсетях. Все это видят. Так что в этом смысле у Овечкина есть политический потенциал. Но чем он захочет заниматься после карьеры — это уже его решение…» - приводит «Матч ТВ» слова Фетисова.

Напомним, что в прошлом сезоне «Вашингтон» не вышел в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 13-е место в Восточной конференции. В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 74 матча и набрал 75 (42+33) очков.

Контракт Овечнина с «Вашингтоном» истекает в 2026 году.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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