Билялетдинов останется главным тренером «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новое соглашение рассчитано еще на год, до конца сезона-2023/24.

68-летний Билялетдинов является пятикратным чемпионом России (один раз с «Динамо», четыре - с «Ак Барсом»), вместе с «Ак Барсом» трижды становился обладателем Кубка Гагарина, завоевывал золото чемпионата мира в качестве тренера национальной сборной.

В минувшем сезоне он возглавил «Ак Барс» по ходу сезона после отставки Олега Знарка. Под его руководством команда стала финалистом Кубка Гагарина, уступив в решающей серии московскому ЦСКА.