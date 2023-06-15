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Двукратный обладатель Кубка Гагарина вошел в тренерский штаб «Ак Барса»

В команде обновили состав тренерского штаба.
15 июня 2023 15:29
автор: Александр Евграфов

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови назначен тренером по физической подготовке в казанском «Ак Барсе» и вошел в тренерский штаб, сообщается на официальном сайте клуба.

Бови ранее уже работал в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год. В тренерском штабе на предстоящий сезон останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями.

Ранее «Ак Барс» на год продлил контракт с главным тренером команды Зинэтуллой Билялетдиновым.

В минувшем сезоне он возглавил «Ак Барс» по ходу сезона после отставки Олега Знарка. Под его руководством команда стала финалистом Кубка Гагарина, уступив в решающей серии московскому ЦСКА.

источник: ХК «Ак Барс»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина вошел в тренерский штаб «Ак Барса»
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