«Хочу довести дело до конца». Билялетдинов - о продлении контракта с «Ак Барсом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после продления контракта с казанским клубом.

«Решение было непростым, я серьезно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов. Я поработал с командой полгода, узнал ее и хочу довести дело до конца», - приводит слова специалиста пресс-служба команды из Татарстана.

Напомним, что в минувшем сезоне наставник возглавил «Ак Барс» по ходу сезона после отставки Олега Знарка. Под его руководством команда стала финалистом Кубка Гагарина, уступив в решающей серии московскому ЦСКА.