Иван Барбашев прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о победе команды в Кубке Стэнли.

«Это невероятно. Болельщики гнали нас вперед на протяжении всего розыгрыша Кубка Стэнли. Нам повезло одержать победу дома, на глазах у наших фанатов. Это было что-то невероятное. Наш второй период в последней игре - лучший хоккей, который я видел в жизни. Мы отлично поработали в плей-офф. Мы играли против хороших команд, а теперь мы чемпионы НХЛ. Невероятно!», - приводит слова Барбашева News Unrolled.

Барбашев во второй раз в карьере стал чемпионом Национальной хоккейной лиги. В 2019 году российский хоккеист выиграл трофей в составе «Сент-Луис Блюз».