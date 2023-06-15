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Майоров считает, что Ивану Федотову не стоит возвращаться в НХЛ

Спортсмен находится не в форме.
15 июня 2023 20:34
автор: Александр Кожевников

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров считает, что Ивану Федотову, проходящему службу в армии, не стоит продолжать карьеру в НХЛ.

«Иван Федотов в данный момент не готов переезжать в НХЛ. Это однозначно. Целый год у него не было возможности спокойно тренироваться, тем более играть. Сейчас Федотов очень далек от формы, в которой он находился до службы в армии.

«Филадельфии» не стоит обольщаться. Сейчас это уже не тот Федотов, которого они подписывали. И, продлив с Иваном контракт, они идут на большой риск», - приводит слова Майорова RT.

Напомним, что летом 2022 года голкипер перебрался из ЦСКА в американскую «Филадельфию», но затем был призван в российскую армию для прохождения срочной службы. После этого его контракт с клубом НХЛ был заморожен.

В июле игрока задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Сейчас он проходит срочную службу.

источник: «RT на русском»
Майоров считает, что Ивану Федотову не стоит возвращаться в НХЛ
Спортсмен находится не в форме.
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