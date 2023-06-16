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Кожевников скептически оценил вклад Барбашева в победу «Вегаса» в Кубке Стэнли

Он считает, что не стоит переоценивать вклад россиянина.
16 июня 2023 09:16
автор: Степан Шереметьев

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о нападающем «Вегаса» Иване Барбашеве. Ранее хоккеист стал дважды обладателем Кубка Стэнли.

«Зашел в интернет и увидел настоящую вакханалию. Барбашева там сделали героем страны и назначили новым лидером олимпийской сборной России. Уже мне хотелось звонить журналистам и говорить: ребята, это не просто перебор, это уже смешно!» - приводит слова прославленного спортсмена Russia-Hockey.ru.

Барбашев во второй раз в карьере стал чемпионом Национальной хоккейной лиги. В 2019 году российский хоккеист выиграл трофей в составе «Сент-Луис Блюз».

источник: Russia-Hockey.ru
Кожевников скептически оценил вклад Барбашева в победу «Вегаса» в Кубке Стэнли
Он считает, что не стоит переоценивать вклад россиянина.
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