Фетисов объяснил, за счет чего «Вегас» выиграл Кубок Стэнли

Бывший игрок сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Вегас Голден Найтс» в розыгрыше Кубка Стэнли в сезоне-2022/2023.

Отметим, что «золотые отбросы» были основаны в 2017 году.

«Это говорит о том, что у них все продумано. Спортивный принцип в действии, система захода команды в лигу очень продуманная, но, самое главное — равные условия и принцип дают развиваться как бизнесу, там колоссальный финансовый прирост каждый год (а это показатель того, что там нет бедных команд и нет клубов-олигархов). В одинаковых условиях можно поднять конкуренцию и сделать хоккей высокодоходным. У них входной билет был порядка 750 млн. Если говорить о командах в то время, когда я играл. То они заходили за 50 млн. Когда вкладываешь такие деньги, то понимаешь, что они по любому отобьются и будет прибыль. Для России - это хороший пример», – рассказал Фетисов «Советскому спорту».

Напомним, что в финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» встречался с «Флоридой Пантерз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1 в пользу команды из Парадайса. Клуб впервые в своей истории завоевал трофей.