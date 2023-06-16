Ничушкин вернется в состав «Колорадо» к началу нового сезона НХЛ

Российский нападающий Валерий Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо Эвеланш» к началу сезона-2023/2024. Об этом сообщает Denver Post.

Ничушкин покинул команду перед плей-офф.

Напомним, что в апреле в номере отеля Ничушкина обнаружили пьяную девушку, которая нанесла удар врачу «Колорадо» и не была способна самостоятельно передвигаться. О криминальных действиях по этому эпизоду в полицию информации не поступало.

После этого Ничушкин покинул расположение клуба.

В минувшем сезоне нападающий провел 53 матча. В этих встречах он набрал 47 (17+30) очков.