Защитник ЦСКА Классон высказался о сложности адаптации в России

Защитник ЦСКА Фредрик Классон поделился впечатлениями от игры в России, а также объяснил, с какими трудностями столкнулся после приезда в страну.

«Я хотел играть в КХЛ еще за четыре года до того, как попал сюда, но тогда не получилось. Так что решение о переезде в Россию не было для меня тяжелым. Самым непростым в первые месяцы жизни в России стал языковой барьер. Понимать приложения, как доехать на метро до арены, какую игру хотят видеть от меня тренеры», — приводит слова шведского игрока клубная пресс-служба армейцев.

Добавим, что Классон присоединился к ЦСКА летом 2021 года. В сезоне-2022/2023 в регулярном чемпионате КХЛ за столичный клуб он провел 60 игр, отличился четырьмя заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. На стадии плей-офф 30-летний швед принял участие в 27 матчах и набрал семь (1+6) очков.

Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА завоевал Кубок Гагарина второй раз подряд.