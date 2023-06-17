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Агент Барбашева не уверен, что «Вегас» сможет позволить себе подписать новый контракт с игроком

Хоккеист ищет вариант с многолетним соглашением.
17 июня 2023 09:05
автор: Александр Поволоцкий

Агент российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашева высказался о вариантах продолжения карьеры игрока в НХЛ.

Напомним, что 27-летний в составе «Голден Найтс» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Он действительно наслаждался временем в «Вегасе». Уверен, что в какой-то момент мы будем вести переговоры с клубом. Он хотел бы остаться, но я не знаю, может ли клуб позволить себе рыночные условия», — цитирует Дэна Мильштейна The Athletic.

Отметим, что скоро Барбашев станет неограниченно свободным агентом. Агент будет искать для россиянина многолетнее соглашение с зарплатой от 5,5 до 5,75 млн долларов за сезон.

источник: The Athletic
Агент Барбашева не уверен, что «Вегас» сможет позволить себе подписать новый контракт с игроком
Хоккеист ищет вариант с многолетним соглашением.
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