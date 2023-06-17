«Ванкувер» решил выкупить контракт защитника Экмана-Ларссона

«Ванкувер» принял решение выкупить соглашение с шведским защитником Оливером Экманом-Ларссоном.

Напомним, что 31‑летний хоккеист должен был провести еще четыре сезона в «Кэнакс». Среднегодовая зарплата Экмана-Ларссона составляла 8,25 миллиона долларов.

Как сообщает The Score, »Ванкувер» сэкономит после выкупа контракта около 10 миллионов долларов в долгосрочной перспективе.

Соглашение со шведом был подписан «Аризоной» еще в 2018 году. В 2021 году Оливера обменяли в «Ванкувер», а «Койоты» сохраняли 12% договора в своей платежной ведомости.

В минувшем сезоне защитник набрал 22 (2+20) очка в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.