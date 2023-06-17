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«Амур» вывел из обращения номер умершего Тарасова

Хоккеист становился чемпионом России в составе другого клуба.
17 июня 2023 11:13
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» вывел из обращения номер бывшего капитана команды Дмитрия Тарасова.

Напомним, что хоккеист скончался 14 июня в возрасте 44 лет.

Как сообщает пресс-служба «Амура», игроки команды больше не будут выступать под номером «14». Именно под ним играл Тарасов. Дмитрий выступал за хабаровский клуб с 1997 по 2006 годы, а также с 2011 по 2016 годы.

Отметим, что воспитанником «Амура» является рекордсменом клуба по проведенным матчам в чемпионате России.

В сезоне 2007/08 он выиграл Суперлиги в составе «Салавата Юлаева».

источник: ХК «Амур»
«Амур» вывел из обращения номер умершего Тарасова
Хоккеист становился чемпионом России в составе другого клуба.
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