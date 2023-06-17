«Амур» вывел из обращения номер умершего Тарасова

«Амур» вывел из обращения номер бывшего капитана команды Дмитрия Тарасова.

Напомним, что хоккеист скончался 14 июня в возрасте 44 лет.

Как сообщает пресс-служба «Амура», игроки команды больше не будут выступать под номером «14». Именно под ним играл Тарасов. Дмитрий выступал за хабаровский клуб с 1997 по 2006 годы, а также с 2011 по 2016 годы.

Отметим, что воспитанником «Амура» является рекордсменом клуба по проведенным матчам в чемпионате России.

В сезоне 2007/08 он выиграл Суперлиги в составе «Салавата Юлаева».