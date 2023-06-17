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Бывший президент Международной Федерации хоккея рассказал о процессе создания КХЛ

По словам 73-летнего функционера, в Европе был необходимо основать сильный чемпионат ради конкуренции с НХЛ.
17 июня 2023 18:10
автор: Глеб Шевяков

Экс-президент Международной Федерации хоккея Рене Фазель поделился воспоминаниями о том, как создавалась Континентальная хоккейная лига.

Александр Медведев рассказал мне о том, что они хотят сделать Континентальную хоккейную лигу в Европе, я подумал: «Почему нет? Это хорошая идея». Нам нужен сильный европейский хоккей, чтобы создать хорошую конкуренцию НХЛ. И КХЛ стартовала именно как мощная европейская лига. Мне понравилась идея КХЛ пригласить команды из других стран. Все это работало на то, чтобы улучшить уровень российского клубного хоккея. Это было очень хорошее решение», — приводит слова Фазеля пресс-служба КХЛ на своем YouTube-канале.

Напомним, что Континентальная хоккейная лига была образована в 2008 году при участии хоккейных клубов из России, Европы и Азии. В сезоне-2022/2023 победителем регулярного чемпионата стал СКА, а ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

источник: NHL (НХЛ)
Бывший президент Международной Федерации хоккея рассказал о процессе создания КХЛ
По словам 73-летнего функционера, в Европе был необходимо основать сильный чемпионат ради конкуренции с НХЛ.
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