The Hockey Writers внес Бобровского в список худших игроков финала Кубка Стэнли

Американское издание The Hockey Writers составило список худших хоккеистов финала Кубка Стэнли-2023.

Напомним, что обладателем трофея стал «Вегас». «Голден Найтс» в пяти матчах был сильнее «Флориды».

В список вошли российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский, а также его одноклубники - защитник Аарон Экблад и нападающий Александр Барков.

«Бобровский превратился в тыкву, как только часы пробили полночь. У него была миссия в этом плей-офф, но он выбрал самое неподходящее время, чтобы упасть с вершины», — отмечает автор статьи.

Добавим, что после полуфинала с «Каролиной» Бобровский претендовал на на звание самого ценного игрока плей‑офф.