ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

The Hockey Writers внес Бобровского в список худших игроков финала Кубка Стэнли

В решающей серии вратарь пропустил 21 шайбу.
18 июня 2023 08:25
автор: Александр Поволоцкий

Американское издание The Hockey Writers составило список худших хоккеистов финала Кубка Стэнли-2023.

Напомним, что обладателем трофея стал «Вегас». «Голден Найтс» в пяти матчах был сильнее «Флориды».

В список вошли российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский, а также его одноклубники - защитник Аарон Экблад и нападающий Александр Барков.

«Бобровский превратился в тыкву, как только часы пробили полночь. У него была миссия в этом плей-офф, но он выбрал самое неподходящее время, чтобы упасть с вершины», — отмечает автор статьи.

Добавим, что после полуфинала с «Каролиной» Бобровский претендовал на на звание самого ценного игрока плей‑офф.

источник: The Hockey Writers
На чемпионский парад «Вегаса» пришли сотни тысяч людей
Клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.
18.06.2023 08:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
The Hockey Writers внес Бобровского в список худших игроков финала Кубка Стэнли
В решающей серии вратарь пропустил 21 шайбу.
18.06.2023 08:25
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бывший президент Международной Федерации хоккея рассказал о процессе создания КХЛ
Бывший президент Международной Федерации хоккея рассказал о процессе создания КХЛ
По словам 73-летнего функционера, в Европе был необходимо основать сильный чемпионат ради конкуренции с НХЛ.
17.06.2023 18:10
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Амур» вывел из обращения номер умершего Тарасова
Хоккеист становился чемпионом России в составе другого клуба.
17.06.2023 11:13
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Ванкувер» решил выкупить контракт защитника Экмана-Ларссона
«Кэнакс» объяснили свои действия экономией средств.
17.06.2023 09:44
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Барбашева не уверен, что «Вегас» сможет позволить себе подписать новый контракт с игроком
Хоккеист ищет вариант с многолетним соглашением.
17.06.2023 09:05
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Защитник ЦСКА Классон высказался о сложности адаптации в России
Защитник ЦСКА Классон высказался о сложности адаптации в России
По словам 30-летнего хоккеиста, решение о выступлении в КХЛ далось ему легко.
16.06.2023 18:54
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Ничушкин вернется в состав «Колорадо» к началу нового сезона НХЛ
Ничушкин вернется в состав «Колорадо» к началу нового сезона НХЛ
Спортсмен оказался в центре небольшого скандала.
16.06.2023 16:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Фетисов объяснил, за счет чего «Вегас» выиграл Кубок Стэнли
Для хоккейного клуба этот трофей стал первым в истории.
16.06.2023 16:24
Хоккей
автор: Никита Плохих
Кожевников скептически оценил вклад Барбашева в победу «Вегаса» в Кубке Стэнли
Он считает, что не стоит переоценивать вклад россиянина.
16.06.2023 09:16
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.