На чемпионский парад «Вегаса» пришли сотни тысяч людей

В штате Невада проходит чемпионский парад «Вегас Голден Найтс» по случаю победы клуба в плей-офф НХЛ.

Напомним, что «рыцари» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду».

Судя по видео, опубликованному в соцсетях, на событии собрались сотни тысяч людей. Ранее сообщалось, что число участников парада может достигать 500 тысяч.

Он пройдет по Лас-Вегас-Стрип, а завершится на площади перед ареной «Вегаса». Автобус с игроками и персоналом команды проедет по улице около 1,5 километров.