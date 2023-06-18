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«Пока еще не падал». Нападающий «Вегаса» Барбашев - о чемпионском параде

Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли.
18 июня 2023 10:36
автор: Александр Поволоцкий

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев принимает участие в чемпионском параде клуба по случая победы в плей-офф НХЛ.

Напомним, что хоккеист уже брал трофей в составе «Сент-Луиса». Празднуя победу в 2019 году, Барбашев упал с чемпионского автобуса.

«Пока я еще не падал. Надеюсь, этого не произойдет. У меня есть пара классных ремней безопасности, которых я, правда, не вижу», — заявил Барбашев во время парада в Лас-Вегасе.

Добавим, что «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли на шестой год существования клуба.

источник: «Советский спорт»
«Пока еще не падал». Нападающий «Вегаса» Барбашев - о чемпионском параде
Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли.
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