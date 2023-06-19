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«Лада» заключила контракт с нападающим Иванюженковым

В марте хоккеист попал в неприятную историю.
19 июня 2023 13:14
автор: Александр Поволоцкий

«Лада» заключил контракт с форвардом Артемом Иванюженковым.

Как сообщает пресс-служба клуба из Тольятти, соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Отметим, что в прошлом сезоне Иванюженков выступал за «Сочи». В 36 матчах Артем отметился тремя голевыми передачами.

Иванюженков является воспитанником подмосковного «Витязя».

В марте 2023 года в СМИ появилась информация, что хоккеист был задержан в Подольске по подозрению в убийстве. Однако позже, информация была опровергнута «Сочи» и самим Иванюженковым.

источник: ХК «Лада»
«Лада» заключила контракт с нападающим Иванюженковым
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