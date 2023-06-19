Стали известные главные кандидаты на нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023, сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источники близкие к командам.

По его данным, Мичков уйдет в районе восьмого номера, принадлежащему «Вашингтону». Есть только один конкурент - «Сан‑Хосе», который сделает выбор четвертым, если оба клуба откажутся от Мичкова, то его возьмет «Ванкувер». Но интерес «Кэпиталз» описан как серьезный.

В прошлом сезоне Мичков провeл за «Сочи» 27 матчей, в котоpых набрал 20 (9+11) очков. Прaва на Матвея принадлежaт СКА.