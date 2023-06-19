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Названы основные претенденты на Мичкова на драфте НХЛ-2023

На одаренного российского хоккеиста 3 кандидата.
19 июня 2023 14:14
автор: Максим Скороходов

Стали известные главные кандидаты на нападающего Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023, сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источники близкие к командам.

По его данным, Мичков уйдет в районе восьмого номера, принадлежащему «Вашингтону». Есть только один конкурент - «СанХосе», который сделает выбор четвертым, если оба клуба откажутся от Мичкова, то его возьмет «Ванкувер». Но интерес «Кэпиталз» описан как серьезный.

В прошлом сезоне Мичков провeл за «Сочи» 27 матчей, в котоpых набрал 20 (9+11) очков. Прaва на Матвея принадлежaт СКА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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