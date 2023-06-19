«Амур» сформировал тренерский штаб на следующий сезон

Хоккейный клуб «Амур» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон, сообщается на официальном сайте команды.

Главным тренером клуба является Андрей Мартемьянов. Его помощниками будут старший тренер Евгений Шалдыбин, тренер нападающих Игорь Ефимов, тренер вратарей Алексей Жигарев и видеоаналитик Михаил Ждахин. На должности тренера вратарей остался Алексей Жигарев, работавший в «Амуре» в сезоне-2022/2023.

Шалдыбин ранее работал с Мартемьяновым в «Сибири», занимая должность помощника главного тренера. Ефимов являлся главным тренером сборной России U18. Ждахин в 2021 году перешел в «Сибирь», где проработал в должности тренера-видеоаналитика до конца прошлого сезона.

В минувшем сезоне «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.