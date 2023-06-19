Международная федерация хоккея объявила Бедарда лучшим игроком года 

Стал известен лучший игрок года по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ). Им оказался нападающий молодежной сборной Канады Коннор Бедард. Об этом сообщает пресс-служба спортивной федерации.

Сообщается, что в результате опроса победитель набрал 31,8% голосов. За его ближайшего преследователя Артурса Силовса проголосовали 19,6% опрошенных. На третьей строчке расположился Андрес Амбюль с 19,2% голосов.

Ранее сообщалось, что 17-летний хоккеист является главным претендентом на выбор первым номером на ближайшем драфте НХЛ, который состоится в конце июня.

Добавим, что Бедард завоевал золото на молодежном чемпионате мира в составе сборной Канады. Он стал лучшим бомбардиром хоккейного мирового первенства, записав в свой актив девять заброшенных шайб и 14 результативных передач. Кроме того, канадец был признан самым ценным игроком прошедших соревнований.