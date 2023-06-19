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Международная федерация хоккея объявила Бедарда лучшим игроком года 

На данный момент канадскому хоккеисту всего 17 лет. 
19 июня 2023 16:44
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший игрок года по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ). Им оказался нападающий молодежной сборной Канады Коннор Бедард. Об этом сообщает пресс-служба спортивной федерации.

Сообщается, что в результате опроса победитель набрал 31,8% голосов. За его ближайшего преследователя Артурса Силовса проголосовали 19,6% опрошенных. На третьей строчке расположился Андрес Амбюль с 19,2% голосов.

Ранее сообщалось, что 17-летний хоккеист является главным претендентом на выбор первым номером на ближайшем драфте НХЛ, который состоится в конце июня.

Добавим, что Бедард завоевал золото на молодежном чемпионате мира в составе сборной Канады. Он стал лучшим бомбардиром хоккейного мирового первенства, записав в свой актив девять заброшенных шайб и 14 результативных передач. Кроме того, канадец был признан самым ценным игроком прошедших соревнований.

источник: IIHF
Международная федерация хоккея объявила Бедарда лучшим игроком года 
На данный момент канадскому хоккеисту всего 17 лет. 
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