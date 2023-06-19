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Голдобин заключил контракт со «Спартаком» на два года

Ранее московский хоккейный клуб получил права на российского форварда в результате обмена с «Металлургом».
19 июня 2023 17:45
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» подписал нападающего Николая Голдобина на два сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что стороны заключили двухлетнее соглашение благодаря тому, что в текущее межсезонье красно-белые получили права на хоккеиста согласно обмену с магнитогорским «Металлургом» на форварда Данилу Квартальнова.

В сезоне-2022/2023 за «Металлург» 27-летний нападающий принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. На стадии плей-офф он сыграл в 11 матчах и забросил две шайбы.

Напомним, что Голдобин на протяжении восьми лет выступал в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс».

источник: «Спорт-Экспресс»
Голдобин заключил контракт со «Спартаком» на два года
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