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«Ничего не изменилось»: в Чехии озвучили Яшкину условия для выступления за сборную страны

Хоккеист не может играть за свою национальную команду.
19 июня 2023 23:03
автор: Александр Шульгин

Глава Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик снова повторил, что нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, имеющий чешский паспорт, по-прежнему не может выступать за сборную страны.

«Ничего не изменилось. Ранее я уже дал понять, что моральные ценности важнее спорта. Я осуждаю мировые конфликты. Если Яшкину хочется играть за сборную, то пусть приезжает и играет в чешской команде», - написал Гадамчик в своих соцсетях.

Напомним, Яшкин является уроженцем России, однако еще в младенческом возрасте он переехал с родителями в Чехию, где позже оформил гражданство и начал выступать за национальную команду этой страны.

В текущее межсезонье форвард перешел из питерского СКА в «Ак Барс».

Ранее в Федерации хоккея Чехии заявили, что в сборную страны не будут вызываться игроки, выступающие в российских клубах.

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«Ничего не изменилось»: в Чехии озвучили Яшкину условия для выступления за сборную страны
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