Четыре российских хоккеиста стали кандидатами на включение в Зал славы хоккея 2023 года, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Среди кандидатов Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. 78-летний хоккеист был капитаном сборной СССР по хоккею с 1972 по 1980 год. В 2000 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея.

74-летний Мальцев является двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира.

На счету 54-летнего Могильного 17-летний опыт выступлений в НХЛ, золото Олимпиады и чемпионата мира, а также Кубок Стэнли.

Гончару 49 лет, за время выступления в НХЛ он набрал 811 (220 голов + 591 передача) очков в 1301 игре, в 2009 году россиянин завоевал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга».

Отборочная комиссия, в которую входят 18 человек в среду проведет голосование. Для введения в Зал хоккейной славы кандидату надо набрать не менее 75% голосов.

Также в число кандидатов НХЛ включены еще 20 хоккеистов, среди которых Хенрик Лундквист, Кори Кроуфорд, Меган Дагган, Хенрик Зеттерберг, Кит Ткачук и другие.