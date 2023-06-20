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«Спартак» проведет перед началом сезона семь контрольных матчей

Хоккеисты выйдут из отпуска 15 июля.
20 июня 2023 10:09
автор: Александр Евграфов

Московский «Спартак» проведет перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги семь товарищеских матчей, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Команда выйдет из отпуска 15 июля и проведет медосмотр. После этого хоккеисты приступят к тренировкам. С 23 июля по 5 августа команда проведет учебно-тренировочный сбор в Московской области. 4 августа «Спартак» сыграет с подмосковным «Витязем», а два дня спустя с московским «Динамо». 12 августа красно-белых ждет матч с хабаровским «Амуром», 16 августа – с череповецкой «Северсталью».

С 24 по 27 августа «Спартак» традиционно ожидают три предсезонных матча в Кубке мэра Москвы.

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Команды проведут по 68 матчей до 26 февраля. В декабре состоится пауза на матчи сборных и проведение Недели Звезд Хоккея. Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.

источник:
«Спартак» проведет перед началом сезона семь контрольных матчей
Хоккеисты выйдут из отпуска 15 июля.
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