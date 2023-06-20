«Ак Барс» определил соперников по предсезонной подготовке

Финалист Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» определился с планом предсезонной подготовки, сообщается на официальном сайте команды.

Хоккеисты выйдут из отпуска 21 июля, затем два дня отведено на медобследование, а с 24 июля по 3 августа состоятся предсезонные сборы.

Первым соперником «Ак Барса» станет «Нефтяник» в Альметьевске. Матч состоится 4 августа. На следующий день финалисты Кубка Гагарина сыграют в Казани с дебютантом КХЛ – тольяттинской «Ладой».

С 10 по 14 августа на «Татнефть Арене» состоится турнир TANECO, в котором примут участие «Ак Барс», «Локомотив», «Трактор» и «Барыс». Следующим предсезонным турниром станет Кубок губернатора Челябинской области. Турнир пройдёт с 23 по 26 августа, соперниками станут «Трактор», «Металлург» и «Лада».

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Команды проведут по 68 матчей до 26 февраля. В декабре состоится пауза на матчи сборных и проведение Недели Звезд Хоккея. Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.