Новая арена в Санкт-Петербурге примет Матч звезд КХЛ 2023 года 

Стало известно, где пройдет Матч звезд КХЛ-2023. Лучшие хоккеисты прошедшего чемпионата встретятся на новой арене СКА в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, вместительность хоккейного стадиона составляет более 20 тысяч болельщиков. В данный момент арена находится в процессе строительства.

Добавим, что дата проведения Матча звезд КХЛ-2023 пока остается неизвестной. Игра прошлого года состоялась в период с 10 по 11 декабря в Челябинске на домашней площадке «Трактора».

В сезоне-2022/2023 победителем регулярного чемпионата КХЛ стал СКА, а Кубок Гагарин завоевал ЦСКА.