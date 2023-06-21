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Новая арена в Санкт-Петербурге примет Матч звезд КХЛ 2023 года 

Хоккейный матч состоится на новой арене СКА. 
21 июня 2023 14:15
автор: Глеб Шевяков

Стало известно, где пройдет Матч звезд КХЛ-2023. Лучшие хоккеисты прошедшего чемпионата встретятся на новой арене СКА в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, вместительность хоккейного стадиона составляет более 20 тысяч болельщиков. В данный момент арена находится в процессе строительства.

Добавим, что дата проведения Матча звезд КХЛ-2023 пока остается неизвестной. Игра прошлого года состоялась в период с 10 по 11 декабря в Челябинске на домашней площадке «Трактора».

В сезоне-2022/2023 победителем регулярного чемпионата КХЛ стал СКА, а Кубок Гагарин завоевал ЦСКА.

источник: «Спорт-Экспресс»
Новая арена в Санкт-Петербурге примет Матч звезд КХЛ 2023 года 
Хоккейный матч состоится на новой арене СКА. 
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