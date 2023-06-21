«Адмирал» подписал бывшего нападающего «Вашингтона» и «Миннесоты»

«Адмирал» заключил трудовое соглашение с канадским форвардом Тайлером Граовацем. Об этом сообщает пресс-служба владивосточного клуба.

Сообщается, что 30-летний хоккеист подписал контракт на год.

Напомним, что Граовац выступает в КХЛ с 2021 года. Ранее он играл за минское «Динамо» и «Витязь». В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги за подмосковную команду он провел 52 матча и набрал 20 (9+11) очков.

До 2021 года канадский нападающий был игроком НХЛ, выступая за «Миннесоту Уайлд», «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс».