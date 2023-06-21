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Путин объявил благодарность Овечкину

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
Путин объявил благодарность Овечкину
21 июня 2023 17:28
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность форварду «Вашингтона».

Как сообщает официальный интернет-портал правовой информации, Президент поощрил трехкратного чемпиона мира Александра Овечкина «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В документе отмечается, что благодарность объявлена хоккеисту, как советнику генерального директора ХК «Динамо» (Москва).

В минувшем сезоне Александр провел 74 матчарегулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевых передачи.

источник: Президент РФ
Путин объявил благодарность Овечкину
Путин объявил благодарность Овечкину
Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
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