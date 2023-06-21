Вратарь «Ак Барса» Мифтахов считает, что уровень КХЛ может просесть из-за ужесточения лимита

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов высказался относительно нового лимита на легионеров в КХЛ.

Напомним, что с предстоящего сезона клубы могут заявлять на матчи не более трёх иностранных хоккеистов, вместо пяти, как было ранее.

«Что думаю об ужесточении лимита легионеров? Наверное, это хорошо для российских вратарей. Сейчас многие наши вратари играют в России и Америке. Здорово, что идет развитие вратарской школы. Благодаря тренерской мысли? Да все вместе. Может ли просесть уровень КХЛ из-за сокращения лимита? Наверное, да», — цитирует Мифтахова «Метарейтинг».