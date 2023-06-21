Российский тренер Андрей Назаров высказался относительно распоряжение президента страны Владимира Путина объявить благодарность нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину.

Напомним, что глава государства оценил «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» хоккеиста.

«Сегoдня большой день, величaйший хоккеист заслуженно получил благодaрность от президента России Владимира Путина. Заслуги Алeксандра оценены по достоинству, Алeксандр — лучший действующий игрок современности. Погoня за Уэйном Гретцки и егo рекордом продолжается», — цитирует Назарова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Александр провел 74 матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевых передачи.