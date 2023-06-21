Нападающий «Вегаса» Барбашев не ведет с клубом активных переговоров по новому контракту

Стали известны подробности ситуации российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашева с продлением контракта.

Напомним, что хоккеист завоевал свой второй Кубок Стэнли в составе «рыцарей» после обмена из «Сент-Луиса». Сделка состоялась в феврале.

«Мне сказали, что в данный момент активных переговоров между Барбашевым и „Вегасом“ нет. Похоже, что Иван попадет на рынок свободных агентов, где у него будет много выгодных предложений», — заявил на своей странице в соцсети журналист Кевин Уикс.

В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли Барбашев провел 22 матча, в которых набрал 18 (7+11) очков.